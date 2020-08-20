2020/08/20 | 12:03 - المصدر: الفرات نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الشمري: الوسط والجنوب في فوضى أمنية عارمة وتتطلب عملية عسكرية واسعة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع الفرات نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 12:03.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع الفرات نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الشمري: الوسط والجنوب في فوضى أمنية عارمة وتتطلب عملية عسكرية واسعة) نشر أولاً على موقع (الفرات نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الشمري: الوسط والجنوب في فوضى أمنية عارمة وتتطلب عملية عسكرية واسعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الفرات نيوز).