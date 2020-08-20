تحور جديد بسلوك “كورونا” قد يكون إيجابيًا.. ومؤشرات بموقف العراق الوبائي “تثبت” النتائج

2020/08/20 | 12:05 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد من الملفت للانتباه، بدء ارتفاع الإصابات بشكل كبير في العراق، لتتجاوز عتبة الـ4 الاف إصابة يوميًا، إلا أن الوفيات بدأت تتناقص او تحافظ على مستواها الذي لا يتجاوز الـ70 حالة وفاة كمعدل يومي.وبدأ العراق يسجل يوميًا اصابات تتجاوز الـ4 الاف اصابة منذ أسابيع إلا أن الوفيات كانت لاتتجاوز الـ70 إصابة، ماعدا […]

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