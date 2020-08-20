2020/08/20 | 12:07 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقلة / متابعة /- اتهم رئيس المشروع الوطني جمال الضاري ،الميليشيات بارتكارب جرائم عشية السنة الهجرية الجديدية وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في العراق .وقال الضاري في تغريدة على موقع “تويتر” تابعتها “المستقلة” اليوم الخميس ، ان جرائم الميليشيات التي ارتكبت وترتكب عشية السنة الهجرية الجديدة وشهر محرم الحرام واستهداف النساء غدرا في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (جمال الضاري يتهم الميليشات بجرائم استهداف النساء في العراق) نشر أولاً على موقع (الصحافة المستقلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (جمال الضاري يتهم الميليشات بجرائم استهداف النساء في العراق) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصحافة المستقلة).