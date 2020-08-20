الرافدين .. يحذر منتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من التوجه للمكاتب الأهلية للتقديم على السلف

2020/08/20 | 12:09 - المصدر: سكاي برس

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حذر مصرف الرافدين منتسبي وزارة الداخلية وتشكيلاتها من مكاتب أهلية وجمعيات وشركات ومكاتب المنافذ الخاصة التي تزعم منحها السلف الشخصية لقاء ضمانات بطاقة الماستر كارد .

وقال المكتب الإعلامي للمصرف في بيان ان هناك جهات وأشخاص ومكاتب أهلية وشركات وجمعيات تدعي منح السلف والقروض لمنتسبي الداخل...

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