الكاظمي: العراق يعمل على انشاء تحالف اقتصادي قوي مع امريكا

2020/08/20 | 12:09 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أكد رئيس الحكومة مصطفى الكاظمي، ان الإصلاحات الاقتصادية هي الخيار الوحيد لمواجهة الازمة المالية والاقتصادية التي تواجه العراق حاليا، موضحا أن العراق يعمل على انشاء تحالف قوي ومستدام مع أمريكا في المجال الاقتصادي.

وقال الكاظمي في كلمته في غرفة التجارة الامريكية، وتابعتها "الاقتصاد نيوز"، إن العراق يمر بأزمة مالية غير مسبوقة بسبب انخفاض أسعار النفط الذي يزود الموازنة المالية بنسبة اكثر من 90٪ ويرافق الازمة تفشي لفيروس كورونا.

وأضاف أن الحكومة تعمل على تصحيح مسار الاقتصاد العراقي بالتركيز على محورين رئيسين الأول تطبيق برنامج اصلاح متكامل يشمل جميع الجوانب الاقتصادية والثاني مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية، موضحا أن مشاكل العراق تتمثل بسيطرة القطاع الحكومي والاعتماد على النفط وارتفاع معدلات البطالة وانخفاض معدلات النمو والدخل العراقي.

وبين أن الحكومة تسعى إلى تنفيذ إجراءات إصلاحات حقيقية قد يكون مؤلما على المدى القصير الا انها شديدة الضرورة في النهوض بالاقتصاد.

وأشار إلى أن البرنامج الإصلاحي يعتمد على تنويع الاقتصاد وتنشيط القطاعات الاقتصادية غير النفطية كالزراعة والصناعة والخدمات، والتوجه نحو اقتصاد السوق عبر الابتعاد عن سيطرة الحكومة على الاقتصاد، لافتا إلى أن تطوير البنى التحتية سيكون بمشاركة القطاع الخاص.

وكشف الكاظمي، عن قيام الحكومة بإجراء محادثات مع عدد من المؤسسات القانونية العالمية لتعقب الفسادين وصفقات الفساد وتحميل المسؤولية لكل من تلاعب بأموال الدولة، موضحا أن الحكومة تعمل على إعادة النظر بالتشريعات لسد الثغرات التي تسمح للفاسدين باستغلالها.

ونوه الكاظمي في ختام كلمته، أن العراق يؤمن بتحالف قوي ومستدام مع أمريكا، في مجالات النمو الاقتصادي والإصلاحات وهذا التحالف سيحقق الاستقرار وتطلعات الشعبين العراقي والامريكي.

وفتح الكاظمي المجال امام المستثمرين الأمريكيين بالعمل داخل العراق في مجالات تنقيب النفط وانشاء المصافي ومعامل البتروكيماويات والغاز المصاحب للإنتاج والسكن والتعليم والصحة.

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