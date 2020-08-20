بسبب كورونا.. سهم شركة عالمية يرتفع 4300% منذ مارس الماضي!

2020/08/20 | 12:10 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة في خضم جائحة كورونا ومع الطفرة الهائلة لشركات التجزئة الإلكترونية التي نمت مبيعاتها بقوة في زمن الوباء، سجلت أسهم شركة Overstock.com، وهي منصة إلكترونية لبيع الأثاث والمنتجات المنزلية المختلفة، ارتفاعات قوية مع نمو قياسي في حجم مبيعاتها منذ مارس الماضي.وبحسب بيانات Investing فقد ارتفع سهم الشركة الأميركية العملاقة نحو 4300٪ […]

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