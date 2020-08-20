بومبيو: إعادة فرض العقوبات على إيران بعد 30 يوما من تأريخ إخطار مجلس الأمن

2020/08/20 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلنت وزارة الخارجية الأميركية أن العقوبات سيعاد فرضها على إيران بعد ثلاثين يوما إخطار مجلس الأمن الدولي بالموضوع.

وأكد وزير الخارجية مايك بومبيو عزمه التوجه إلى نيويورك خلال الساعات المقبلة لإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن واشنطن ستشرع في عملية إعادة فرض العقوبات ضد إيران بعد ثلاثين يوما من تأريخ الاخطار بما في ذلك الطلب من إيران تعليق جميع الأنشطة المتعلقة بتخصيب اليورانيوم، مشيرا إلى أن تمديد الحظر المفروض على توريد الأسلحة لإيران سيكون لمدة ثلاثة عشر عاما إضافيا.

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