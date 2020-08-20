ترمب: إيران لن تحصل أبدا على أي سلاح نووي

2020/08/20 | 12:12 - المصدر: قناة التغيير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أكد الرئيس الأميركي دونالد ترمب عزم الولايات المتحدة إعادة فرض جميع العقوبات الأممية على إيران.

و أشار الرئيس الأميركي خلال مؤتمر صحفي إلى إصداره تعليمات إلى وزير خارجيته مايك بومبيو بإخطار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بأن واشنطن تعتزم إعادة جميع العقوبات التي فرضها مجلس الأمن الدولي على إيران وتم رفعها في وقت سابق، مبينا أن بلاده ستفرض عقوبات دولية على إيران بموجب آلية سناباك، لضمان عدم حصول إيران على أي سلاح نووي.

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