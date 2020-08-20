2020/08/20 | 12:14 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هؤلاء الأشخاص يمنع عليهم تناول البطيخ الأحمر! هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع السومرية نيوز الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 12:14.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع السومرية نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هؤلاء الأشخاص يمنع عليهم تناول البطيخ الأحمر!) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هؤلاء الأشخاص يمنع عليهم تناول البطيخ الأحمر!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).