تركيا تنشر مشاهد لضرباتها في العراق: سنواصل للنهاية

2020/08/20 | 12:14 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تواصل أنقرة خرق السيادة العراقية وتنفيذ غارات جوية على مناطق في الشمال، ونشرت وزارة الدفاع التركية، اليوم الخميس، مشاهد مصورة، قالت إنها لضربات جوية نفذتها ضد أهداف كردية في العراق.وقالت الدفاع

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