خاص للعالم: فصائل حزب الله العراق تحذر أميركا بشأن إخراج قواتها

2020/08/20 | 12:14 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد (العالم) 2020.08.20 – حذر الناطق باسم فصائل حزب الله العراق محمد محي الولايات المتحدة من عدم الإصرار على عدم احترام الإرادة العراقية في إخراج ا...

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