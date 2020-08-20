الموارد المائية تضع خطة لاستقطاب المستثمرين

2020/08/20 | 12:19 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد وزير الموارد المائية مهدي رشيد مهدي، وضع خطة لاستقطاب المستثمرين في البلاد.

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