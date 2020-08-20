مسلسل خليجي يستعد لاقتحام “المنصات العالمية”.. وبمشاركة نجوم عرب وأميركان

2020/08/20 | 12:22 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: متابعة أكملت شركة فيلم جيت العمليات الفنية لمسلسل “المنصة”، الذي تدخل به الدراما الإماراتية والعربية عالم المنصات العالمية في عرض أول خلال شهر سبتمبر المقبل.وتدور قصة العمل في إطار من الدراما الاجتماعية التشويقية تدور أحداثها في عدة بلدان من الشرق الأوسط، ويجمع المسلسل توليفة من نجوم الوطن العربي والخليج وأمريكا، منهم: العالمي […]

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