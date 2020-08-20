نشرها ابنهما..صورة نادرة لحسن يوسف وشمس البارودي

2020/08/20 | 13:09 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..شارك الممثل عمر حسن يوسف نجل الفنان حسن يوسف والفنانة المعتزلة شمس البارودي، جمهوره بصورة نادرة لوالديه.ونشر عمر الصورة عبر حسابه على Facebook ظهر فيها الفنان حسن يوسف والفنانة شمس البارودي في شبابهما.يذكر أن شمس البارودي اعتزلت الفن عام 1982، وقامت بارتداء النقاب ثم خلعته واكتفت بالحجاب.تزوجت البارودي من حسن يوسف عام […]

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