الولاء لتركيا يجمع بين إسلاميي المغرب وليبيا. - سعيد الكحل

2020/08/20 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#سعيد_الكحل لما تسمو الإيديولوجية عن الوطنية تتحول مصلحة الأوطان إلى قربان يراد به التقرّب إلى الجهة التي تحظى بالولاء .



ذاك حال التنظيمات الإسلامية التي تتولى تسيير الشأن العام في عدد من الدول العربية ، والتي يطغى ولاؤها الإيديولوجي على الولاء الوطني .واقعتان أثارتا هذا الإشكال في كل من ليبيا والمغرب رغم اختلاف سياقهما السياسي .



ففي الحالتين معا ، جعل الإسلاميون مصلحة الوطن في خدمة الولاء الإيديولوجي ، ما ي ......





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