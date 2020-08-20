الكون المحدود والكون اللانهائي الحلقة الثانية - جواد بشارة

2020/08/20 | 13:10 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#جواد_بشارة الكون المحدود والكون اللانهائي 2تعدد الأكوان فرضية مستمدة من عدة نماذج لفيزياء الكموم أو الكوانتوم، كما إن فرضية الأكوان المتعددة تسبب الدوار والذهول، فالكون المرئي من الكبر والشساعة بمكان بحيث لا يمكن للمرء أن يتخيله أو يدركه فما بالك لو كان الأمر يخص كوناً مطلقاً كلي يحتوي على عدد لامتناهي من الأكوان على غرار كوننا المرئي؟ من الواضح أن الفرضية الفيزيائية الفلكية للكون المتعدد حديثة جدًا في ت ......





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