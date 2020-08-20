كامالا هاريس ..أول امرأة ملونة مرشحة لمنصب رئاسي في الولايات المتحدة

2020/08/20 | 13:13 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- (المستقلة)..بقبول السناتور الأمريكية كامالا هاريس يوم الأربعاء ترشيح الحزب الديمقراطي لها نائبة للرئيس، فأنها دخلت التاريخ كأول امرأة ملونة وأمريكية من أصل آسيوي تُرشح لهذا المنصب.وناشدت هاريس الأمريكيين انتخاب جو بايدن رئيسا، كما اتهمت الرئيس دونالد ترامب بالفشل في القيادة والذي تسبب في فقد أرواح ووظائف.وهاريس مدعية عامة سابقة من كاليفورنيا ولخصت قصة […]

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