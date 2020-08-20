الكردستاني يرفض الدوائر الانتخابية المتعددة بالعراق ويحذر

2020/08/20 | 13:16 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- جددت كتلة الاتحاد الوطني الكوردستاني في العراق، اليوم الخميس، رفضها لنظام الدوائر الانتخابية المتعددة في الانتخابات القادمة، واعتبرت انه مدعاة لمشاكل...

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