مئات الحرائق تجتاح كاليفورنيا وفرار آلاف الأشخاص من منازلهم

2020/08/20 | 13:18 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – فرّ آلاف الأشخاص من منازلهم الأربعاء في شمال كاليفورنيا حيث اشتعلت مئات الحرائق المستعرة فيما يواصل رجال الإطفاء محاولة السيطرة عليها.في فاكافيل وهي مدينة يبلغ عدد سكانها حوالى 100 ألف نسمة وتقع بين سان فرانسيسكو وساكرامنتو، عاصمة الولاية، اضطر مئات السكان للفرار في منتصف الليل فيما التهمت ألسنة […]

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