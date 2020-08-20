كربلاء تقترب من 12 الف اصابة بفيروس كورونا

2020/08/20 | 13:26 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/كربلاء المقدسة..اعلنت دائرة صحة كربلاء المقدسة، الخميس، عن الموقف التراكمي لاصابات كورونا في المحافظة منذ بداية الازمة ولغاية الان.وقال مدير اعلام الدائرة سليم كاظم في تصريح لـ/المعلومة/، إن “الاصابات التراكمية بفيروس كورونا منذ بداية الازمة بلغت حتى يوم امس 11853 اصابة، فيما بلغ عدد حالات الشفاء 8871 حالة”.واضاف كاظم ان “عدد حالات […]

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