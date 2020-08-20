تشكيل لجنة حكومية عليا لاحياء مشروع متوقف منذ 17 عاماً في ديالى

2020/08/20 | 13:33 - المصدر: بغداد اليوم

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بغداد اليوم- ديالى

أكد مدير ناحية العظيم(60كم شمال بعقوبة) في محافظة ديالى، عبد الجبار العبيدي ديالى، الخميس، تشكيل لجنة حكومية عليا لاحياء مشروع كهرمائية العظيم شمال المحافظة، المتوقف عن العمل منذ 17 عاما.

وقال العبيدي في حديث لـ( بغداد اليوم)، إن " وزارتي الكهرباء والموارد المائية شكلتا لجنة عليا لاحياء مشروع المحطة الكهرمائية في سد العظيم (80كم شمال بعقوبة) بطاقة 27 ميكا واط".

واضاف العبيدي، أن "اللجنة زارت موقع سدة العظيم وموقع المحطة للكشف عن سبب توقفها منذ 17 عاما"، لافتا الى ان "شركة روسية هي المنفذ للمشروع وهناك جهود لحل كل الاشكالات القانونية من اجل اعادة العمل بها بعدما بلغ معدل الانجاز فيها 40%".

واشار مدير ناحية العظيم الى ان" المحطة اذا ما انجزت سيتم تامين الطاقة لناحية العظيم واجزاء قضاء الخالص ".

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بغداد اليوم- بغداد

كشفت المفوضية العليا لحقوق الإنسان، الخميس (20 آب 2020)، عن إحصائية عمليات الاغتيال التي جرت في عموم العراق خلال الشهر الحالي، فيما وجهت طلباً لرئيس الوزراء، مصطفى الكاظمي، بالحفاظ على حياة الناشطين والمتظاهرين.

وقالت المفوضي

بغداد اليوم- دهوك

أفاد مصدر أمني من محافظة دهوك في إقليم كردستان، الخميس (20 آب 2020)، بإصابة عشرات الأشخاص خلال تظاهرات ليلية انطلقت في قضاء زاخو، احتجاجا على دخول الشاحنات التركية للقضاء.

وقال المصدر في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "تسعة وخمسين

بغداد اليوم- ديالى

اعلنت دائرة بيئة ديالى، الخميس (20 آب 2020)، ، انطلاق المسح الاشعاعي لمؤسساتها الصحية داخل المحافظة.

وقال مدير بيئة ديالى عبدالله الشمري في حديث لـ( بغداد اليوم)، ان" الدائرة ومن خلال فرق مختصة اطلقت برنامجاً لاجرا

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