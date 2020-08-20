امريكا تبلغ بريطانيا أنها لن تطلب اعدام الدواعش البريطانيين في العراق

2020/08/20 | 13:34 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ترجمة … كشفت صحيفة ارتوز شيفا العبرية في تقرير لها ، الخميس، أن مكتب المدعي العام الامريكي اخبر نظيره البريطاني أن اثنين من الدواعش البريطانيين لن يتعرضوا لعقوبة الإعدام ، على أمل تسلم أدلة لمقاضاتهم في المحاكم الأمريكية.وذكر التقرير الذي ترجمته وكالة /المعلومة/ أن ” الولايات المتحدة ابلغت بريطانيا أن اثنين من المشتبه […]

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