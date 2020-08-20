المالية النيابية: رواتب الموظفين مؤمنة لنهاية العام ونستبعد اقرار موازنة 2020

2020/08/20 | 13:42 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/بغداد..استبعدت اللجنة المالية النيابية، الخميس، تمكن الحكومة والبرلمان من اقرار موازنة 2020 لضيق الوقت، مبينا ان رواتب جميع الموظفين مؤمنة لنهاية العام دون اي مشاكل.وقال عضو اللجنة شيروان ميرزا في تصريح لـ/المعلومة/ ان “رواتب موظفي دوائر ومؤسسات الدولة في العراق مؤمنة لمطلع العام المقبل”.واضاف ميرزا ان “اقرار موازنة 2020 امر مستبعد كون […]

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