2020/08/20 | 13:42 - المصدر: الصباح

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

واشنطن/ زينة ابراهيم

اعلنت وزارة المالية ، اليوم الخميس، توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات اميركية رصينة لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.

وقال وزير المالية علي عبد الامير علاوي اليوم الخميس: إنه"تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الاميركي اولها مع وكالة التنمية الأمريكية USAID لإعادة برامجهم في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة في مجال التنمية الاجتماعية"، مبينا أن الوكالة هي من أكبر المؤسسات التي أسهمت في عمليات إعادة إعمار العراق".

واضاف أن"الاتفاق الثاني كان مع إحدى المؤسسات الحكومية الامريكية التي تدعم الاستثمارات المباشرة عن طريق اخذ حصص في مؤسسات شركات ، بما فيها شركات عراقية وستكون مصدراً مهماً في تمويل المشاريع الكبيرة".

وفي ما يخص التوقيع الثالث اوضح علاوي أنه" تم مع شركة جي للتجهيزات الكهربائية لتمويل مشاريع كبرى في قطاع الكهرباء وستكون الاتفاقية مهمة لإعادة بناء قطاع الكهرباء وتوليد الطاقة في العراق،".

وتابع أن" وكالة التنمية مع المؤسسة الامريكية لدعم الاستثمار ستقدم بحدود خمسة مليارات دولار وستكون على دفعات وستوجه نحو مشاريع انمائية لغرض تطوير الاقتصاد العراقي".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية: توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية) نشر أولاً على موقع (الصباح) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية: توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح).