بالتزامن مع تواجد الغانمي في المحافظة على وقع الاغتيالات.. طيران الجيش يلقي منشورات على البصرة

2020/08/20 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد القى طيران الجيش في قاعدة الشعيبة الجوية، منشورات توعوية بخصوص وباء كورونا.وقالت قيادة طيران الجيش في بيان تلقت “يس عراق” نسخة منه، إنه “نفذت طائرات قاعدة الشعيبة الجوية من السرب ٨٥ واجباً على مستوى محافظة البصرة قضاء الزبير تم خلاله القاء المنشورات الوقائية بالتعاون مع قطاع الزبير للرعاية الصحية الاولية وشملت […]

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