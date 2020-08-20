دعماً للاقتصاد والكهرباء.. العراق يوقع ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية

2020/08/20 | 13:45 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد كشفت وزارة المالية اليوم الخميس، عن توقيع ثلاث اتفاقيات مع شركات أميركية لدعم الاقتصاد وتمويل المشاريع الكبيرة وتطوير قطاع الكهرباء.وقال وزير المالية علي عبد الامير علاوي لوسائل إعلام حكومية إنه “تم توقيع ثلاث اتفاقيات مع الجانب الاميركي اولها مع وكالة التنمية الأمريكية USAID لإعادة برامجهم في العراق ودعم الاقتصاد العراقي خاصة […]

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