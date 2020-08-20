2020/08/20 | 13:46 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ادانت الولايات المتحدة الأميركية، الخميس، الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في محافظة البصرة.وذكرت السفارة الأميركية في بغداد في بيان ان “الولايات المتحدة، تدين بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عددٌ من الاغتيالات المستهدفة”.وأوضحت أن “هذه الاعتداءات تعد انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان، …

هناك تفاصيل اخرى بخصوص الولايات المتحدة تدين الاعتداءات الأخيرة التي طالت الناشطين في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الولايات المتحدة تدين الاعتداءات الأخيرة التي طالت الناشطين في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الولايات المتحدة تدين الاعتداءات الأخيرة التي طالت الناشطين في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).