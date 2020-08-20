2020/08/20 | 13:47 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أصدر العراق والولايات المتحدة، اليوم الخميس، بياناً ختامياً لاجتماع لجنة التنسيق العليا....

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (اهم ماتوصلت اليه لجنة التنسيق العليا بين واشنطن-بغداد) نشر أولاً على موقع (قناة العالم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (اهم ماتوصلت اليه لجنة التنسيق العليا بين واشنطن-بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العالم).