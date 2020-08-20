انخفاض أرباح جازبروم نفط 80% في الربع الثاني

2020/08/20 | 13:48 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

أعلنت جازبروم نفط الروسية، المعنية بنشاط النفط لدى شركة الغاز الحكومية جازبروم، الخميس، انخفاض صافي ربح الربع الثاني من العام بنحو 80 بالمئة إلى 22 مليار روبل (297 مليون دولار)، متضررا من ضعف أسعار النفط.

(الدولار = 73.9850 روبل)

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