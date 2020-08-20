بريتني سبيرز تريد التحرر من وصاية والدها

2020/08/20 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- لوس انجليس-(أ ف ب) – تسعى نجمة البوب الأميركية بريتني سبيرز (38 عاما) الخاضعة لوصاية والدها منذ أكثر من عشر سنوات، لتعديل هذا الوضع الذي يتحكم بحياتها المهنية والخاصة.وطلب محاميها سامويل إنغهام من القضاء سحب والدها من اتفاق الوصاية لتحل مكانه جودي مونتغومري وهي وصية تحترف هذه المهنة.وعانت المغنية في 2008 مشاكل كثيرة […]

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