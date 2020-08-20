علاج بالخلايا الجذعية يعطي أملاً لمرضى السكري

2020/08/20 | 13:48 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طوكيو-(أ ف ب) – قد توفر تقنية جديدة تستنبت خلايا تنتج الإنسولين وتحمي من هجمات مناعية بعد زرعها، أملا جديدا لمعالجة أشخاص يعانون من مرض السكري.عند الإصابة بالسكري من النوع 1، يرتد الجسم على نفسه ويهاجم خلايا بيتا داخل جيوب في البنكرياس تسمى “جزر”.وخلايا بيتا مسؤولة عن قياس مستوى السكر في الدم وإطلاق […]

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