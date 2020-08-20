قائد القوات البرية يناقش سحب الجيش من مدن الأنبار والغاء السيطرات الداخلية

2020/08/20 | 13:51 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ الانبار..اكد مصدر امني في قيادة حشد محافظة الانبار، الخميس، ان قائد القوات البرية ناقش مع القيادات الامنية في المحافظة الية سحب قوات الجيش من المدن والغاء السيطرات الامنية الداخلية .وقال المصدر في تصريح لـ/ المعلومة/ ان ” قائد القوات البرية اللواء الركن قاس المحمدي وبصحبته عدد من القيادات الامنية وصلوا الى مبنى […]

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