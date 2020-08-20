الملفات التي ناقشها الغانمي في زيارته إلى البصرة

2020/08/20 | 13:52 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف وزارة الداخلية عن الملفات التي ناقشها الوزير عثمان الغانمي في الاجتماع الذي عقد مع القيادات الامنية في محافظة البصرة.

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