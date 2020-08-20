2020/08/20 | 13:52 - المصدر: عين العراق
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 13:52.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).