2020/08/20 | 13:52 - المصدر: عين العراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع عين العراق الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 13:52.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع عين العراق.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة) نشر أولاً على موقع (عين العراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (وزير المالية : وقعنا 3 اتفاقيات مع شركات أمريكية رصينة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (عين العراق).