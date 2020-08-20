لبنان : تقارير استخباراتية تكشف تسليم إيران شحنات ضخمة من الأمونيوم إلى حزب الله

2020/08/20 | 13:52 - المصدر: الصحافة المستقلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فور انقشاع دخان انفجار مرفأ بيروت، حامت الشكوك حول تخزين حزب الله مادة نترات الأمونيوم شديدة الانفجار في مستودعات المرفأ، وحصلت صحيفة “دي فيلت” الألمانية على معلومات استخباراتية تكشف أن حزب الله تلقى كميات ضخمة من نترات الأمونيوم في وقت قريب من تاريخ الانفجار.ونتج انفجار مرفأ بيروت في 4 أغسطس الجاري عن نشوب النيران […]

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