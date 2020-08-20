وقفة احتجاجية لذوي ضحايا” المجزرة الكبرى” في ديالى

2020/08/20 | 14:00 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ ديالى..نظم العشرات من ذوي ضحايا الارهاب في ديالى، الخميس، وقفة احتجاجية لرفض عودة اسر متورط ابناءها بمجازر دامية شرق المحافظة.وقال عضو مجلس ناحية كنعان المنحل( 22كم شرق بعقوبة) جمال الشمري في حديث لـ/، المعلومة/،ان” العشرات من ذوي ضحايا الارهاب ابان فترة تنظيم القاعدة الارهابي في قاطع جنوب كنعان نظموا وقفة احتجاجية لرفض […]

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