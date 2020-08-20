حصيلة الإصابات بكورونا في العراق تتجاوز الـ192 ألفًا

2020/08/20 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرأعلنت وزارة الصحة والبيئة الموقف الوبائي اليومي لفيروس كورونا، لافتة إلى أن حصيلة الإصابات في العراق تجاوزت الـ 192 ألف حالة.

قالت الوزارة في بيان تلقى "ألترا عراق"، نسخة منه، إنه "تم فحص (23268) نموذج في كافة المختبرات المختصة في العراق لهذا اليوم؛ وبذلك يكون المجموع الكلي للنماذج المفحوصة منذ بداية تسجيل المرض في العراق (1368727)".

- سجلت وزارة الصحة والبيئة هذا اليوم (2831) حالة شفاء في العراق موزعة كالتالي:

بغداد / الرصافة 343

بغداد / الكرخ 230

مدينة الطب 81

النجف الأشرف 190

السليمانية 136

أربيل 218

كربلاء 330

كركوك 56

ديالى 91

واسط 133

البصرة 317

ميسان 95

بابل 121

الديوانية 104

ذي قار 140

الأنبار 66

نينوى 174

صلاح الدين 6

- الإصابات الجديدة لهذا اليوم : 3995 حالة، وكما يلي:

بغداد الرصافة 523

بغداد الكرخ 189

مدينة الطب 124

النجف 157

السليمانية 159

أربيل 181

دهوك 143

كربلاء 278

كركوك 213

ديالى 80

واسط 236

البصرة 467

ميسان 145

بابل 150

الديوانية 97

ذي قار 188

الأنبار 102

المثنى 173

نينوى 363

صلاح الدين 27

- الوفيات 87 حالة وكما يلي :

بغداد الرصافة 4

بغداد الكرخ 3

مدينة الطب 4

النجف 1

السليمانية 8

أربيل 15

دهوك 1

كربلاء 6

كركوك 8

ديالى 1

واسط 7

البصرة 10

ميسان 1

بابل 8

الديوانية 1

ذي قار 2

الأنبار 1

المثنى 3

نينوى 2

صلاح الدين 1

مجموع الشفاء : 137200 ( نسبة الشفاء 71.2 %)مجموع الإصابات: 192797الراقدون الكلي: 49389الراقدون في العناية المركزة: 614مجموع الوفيات: 6208". اقرأ/ي أيضًا:

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