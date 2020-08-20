السفارة الأمريكية تعلق على موجة الاغتيالات الأخيرة

2020/08/20 | 14:35 - المصدر: الترا عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ألترا عراق ـ فريق التحريرعلقت السفارة الأمريكية في بغداد، على موجة الاغتيالات التي تشهدها محافظة البصرة، معلنة عن تأييد التزام الحكومة العراقية بمحاسبة المتورطين بموجب القانون.

وذكرت السفارة في بيان، تلقى "ألترا عراق" نسخة منه، "تُـدين الولايات المتحدة بأشد العبارات الاعتداءات الأخيرة التي طالت ناشطي المجتمع المدني ومُحتجين في البصرة، بما في ذلك عددٌ من الاغتيالات المستهدفة".

وعدت السفارة الامريكية الاعتداءات تلك بأنها "انتهاكًا صارخًا لحقوق الإنسان"، فيما عبرت عن تأييدها "التزام الحكومة العراقية بمحاسبة أولئك المسؤولين بموجب القانون".

أضاف البيان "تُؤكد الولايات المتحدة مجددًا على دعوتها بأن يتمكن الناشطون المدنيون من العيش والعمل بسلام وأمان دونما خوفٍ من أعمال انتقامية عنيفة ضد نشاطاتهم".

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