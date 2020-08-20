ستراتيجية عراقية مع فيروس كورونا قد تحول الجهود لـ”هباء منثور” وهدر اقتصادي فقط.. ماذا نستفاد من “الفحوصات”؟

2020/08/20 | 14:35 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد تبذل المؤسسات الصحية في العراق، فضلًا عن المالية، جهودًا كبيرة في محاولات احتواء تفشي فيروس كورونا، في الوقت الذي مازالت اعداد الاصابات تتزايد، ولاتؤدي عمليات الفحص والمسحات والتحاليل باهظة الثمن على إحداث أي حصر للوباء، بل يبقى اجراء لتشخيص واعطاء احصائيات بعدد الاصابات فقط، ولا فائدة واضحة من تشخيص الاصابات على صعيد […]

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