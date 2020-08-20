2020/08/20 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)-
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تسجل قرابة 4 آلاف إصابة بكورونا و 87 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (
الصحة تسجل قرابة 4 آلاف إصابة بكورونا و 87 حالة وفاة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( الصحة تسجل قرابة 4 آلاف إصابة بكورونا و 87 حالة وفاة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).