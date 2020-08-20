2020/08/20 | 14:35 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

بغداد اليوم- بغداد

وجه مجلس النواب العراقي، اليوم الخميس، بمقاضاة رئيس مجلس محافظة بغداد السابق رياض ناصر العضاض، فيما اتهمه بانتحال صفة رسمية.وذكر المكتب الإعلامي للنائب الاول لرئيس مجلس النواب، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أنه "بناءً على توجيه النائب الاول لرئيس مجلس النواب حسن كريم الكعبي قامت الدائرة القانونية في مجلس النواب بمفاتحة الادعاء العام لتحريك الشكوى الجزائية بحق (رياض ناصر العضاض) الرئيس السابق لمجلس محافظة بغداد المنحل".وأضاف البيان، أن العضاض "انتحل صفة رئيس مجلس محافظة بغداد وقام بإجراء مخاطبات تحمل توقيعه بوصفه رئيس لمجلس المحافظة بتاريخ 16 من الشهر الحالي".

لمتابعة اخبار العراق والعالم حمل تطبيق بغداد اليوم

من هنا

بغداد اليوم- بغداد

هنأ رئيس الجمهورية برهم صالح، الخميس (20 آب 2020)، بمناسبة حلول السنة الهجرية الجديدة.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس الجمهورية في بيان تلقته (بغداد اليوم)، إن "صالح أكد خلال التهنئة، على ضرورة استلهام الدروس والمعاني

بغداد اليوم-بغداد

أدانت السفارة الأمريكية في بغداد، اليوم الخميس، عملية الاغتيالات التي طالت بعض الناشطين في محافظة البصرة، فيما عدّته انتهاكاً صارخاً لحقوق الإنسان.

وذكرت السفارة في بيان تلقته (بغداد اليوم)، أن "الولايات المتحدة تدين بأشد

بغداد اليوم- كردستان

أكد مدير عام كمارك كردستان، سامال عبد الرحمن، الخميس (20 آب 2020)، أن مديريته لم تصلها لغاية الان نسخة من مضمون الاتفاق الأخير بين بغداد وأربيل بما يخص إدارة المنافذ الحدودية.

وقال عبد الرحمن في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( البرلمان يوجه بمقاضاة رئيس مجلس محافظة بغداد السابق ويتهمه بانتحال صفة رسمية) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان ( البرلمان يوجه بمقاضاة رئيس مجلس محافظة بغداد السابق ويتهمه بانتحال صفة رسمية) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).