2020/08/20 | 14:37 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- رئيس الجمهورية مهنئا بالعام الهجري : نسير بكل ثقة لتلبية مطالب شعبنا في اجراء انتخابات مبكرة لتكون انطلاقة نحو الاصلاح هو عنوان لا يتضمن نصًا فوريًا وتم الاستعانة به من موقع وكالة نينا الإلكتروني بتاريخ: 2020/08/20 | 14:37.النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع وكالة نينا.

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