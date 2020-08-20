2020/08/20 | 14:41 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- هناك تفاصيل اخرى بخصوص الحكيم يحذر من انفلات امني في البصرة وكالة تقدم الاخبارية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الحكيم يحذر من انفلات امني في البصرة) نشر أولاً على موقع (وكالة تقدم الاخبارية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الحكيم يحذر من انفلات امني في البصرة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة تقدم الاخبارية).