2020/08/20 | 14:48 - المصدر: يس عراق

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يس عراق: بغداد مع تفشي جائحة فيروس كورونا حول العالم تغير نمط أعمال الناس مع إجراءات الإغلاق والتباعد الاجتماعي.زادت بشكل ملحوظ “الوظائف عن بعد” في الأعمال التي يُمكن إنجازها من المنازل أو مواقع أخرى.في روسيا، وبحسب تنصيف لشهر آب الحالي، فأن أعلى راتب في “وظيفة عن بعد” معروضة لخبيرة ترويج بموقع انستغرام في […]

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (خبيرة في انستغرام.. كم يبلغ أعلى راتب لوظيفة “عن بعد” ؟) نشر أولاً على موقع (يس عراق) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (خبيرة في انستغرام.. كم يبلغ أعلى راتب لوظيفة “عن بعد” ؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (يس عراق).