التزام بعلاقات قوية.. الكاظمي يوثق روابط العراق بأميركا

2020/08/20 | 14:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بعيد إعلان الحكومة العراقية أن رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي سيمدد زيارته إلى الولايات المتحدة، بعدما كان يفترض أن تنتهي مساء الخميس بلقاء مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، جدد العراق تأكيده على السعي

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