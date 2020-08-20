ناشط يكشف..هكذا تعاقب إيران من يعكر صفو وجودها بالعراق

2020/08/20 | 14:48 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- مع تكرار حوادث الاغتيالات الأخيرة التي طالت ناشطين عراقيين مناهضين للوجود الإيراني في البلاد، روى الناشط الصحافي، علي المقداد، قصة تعرضه للتهديد ومحاولات اغتيال فاشلة أجبرته على ترك العراق.وكشفت مصادر

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