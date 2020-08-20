النجم العربي الصاعد شرقي يدخل تاريخ دوري أبطال أوروبا

2020/08/20 | 14:49 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ متابعة..أصبح النجم الفرنسي – الجزائري، ريان شرقي، أصغر لاعب يشارك في تاريخ مواجهات نصف نهائي دوري أبطال أوروبا، بعد مشاركته أمس الأربعاء، في مباراة فريقه ليون ضد بايرن ميونيخ.ودخل شرقي، الذي لم يحسم لحد الآن مستقبله الدولي بين اللعب لمنتخب فرنسا أو الجزائر، كبديل فى الشوط الثانى، وتحديدا في الدقيقة 73 من […]

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