نائب: زيارة الكاظمي لواشنطن لن تحسم خروج القوات الأمريكية من البلاد

2020/08/20 | 14:50 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المعلومة/ خاص… أكد النائب المستقل باسم الخشان، الخميس، أن زيارة رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمي للولايات المتحدة الأمريكية لن تحسم خروج القوات الأمريكية من البلاد، فيما بين أن الكاظمي يستغل انقسام الكتل السياسية بعدم خروج القوات الأمريكية.وقال الخشان في تصريح لـ/ المعلومة /، إن “الكاظمي غير معني بخروج القوات الأمريكية من البلاد ويستغل انقسام […]

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