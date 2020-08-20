الحكيم يحذر من تداعيات الانفلات الامني في البصرة

2020/08/20 | 14:51 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد زعيم تيار الحكمة، عمار الحكيم، ان اغتيال الناشطين في البصرة يؤشر تراجعاً امنياً خطيراً، فيما حذر من الانفلات الأمني بالمحافظة.وقال الحكيم في بيان إن “اغتيال الناشطين في البصرة، يؤشر تراجعا أمنيا خطيرا ويثبت قدرة الفاعلين على ارتكاب فعلتهم وعدم مقدرة الاجهزة الامنية على ردعِهم”.وحذر الحكيم، من “تداعيات الانفلات الأمني”، مطالباً القيادات الاجتماعية …

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