الصحة تسجل 3995 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2831 حالة

2020/08/20 | 14:54 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الصحة، تسجيل 3995 إصابة جديدة بكورونا وشفاء 2831 حالة.

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